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  • Son Güncelleme: 22.08.2019 22:12

Geviş getiren hayvanlardan türleri vardır?

'nın sunumuyla ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Güven Bana yarışması çok konuşuluyor. Bu akşamki yarışmada "Geviş getiren hayvanlardan türleri vardır?" sorusu yarışmacılara yönetildi. Programı izleyenler heyecanla bu soruya yanıt arıyor. Peki, Geviş getiren hayvanlardan hangisinin kıvırcık ve merinös ön adlı türleri vardır? İşte araştırılan o sorunun yanıtı...

Geviş getiren hayvanlardan hangisinin ön adlı türleri vardır?

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Geviş getiren hayvanlardan türleri vardır?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...

Soru: Geviş getiren hayvanlardan hangisinin kıvırcık ve merinös ön adlı türleri vardır?

A: Keçi

B: Koyun

C: Zürafa

D: Deve

DOĞRU CEVAP: Koyun

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