Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Geviş getiren hayvanlardan hangisinin kıvırcık ve merinös ön adlı türleri vardır?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...
Soru: Geviş getiren hayvanlardan hangisinin kıvırcık ve merinös ön adlı türleri vardır?
A: Keçi
B: Koyun
C: Zürafa
D: Deve
DOĞRU CEVAP: Koyun
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.