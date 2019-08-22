Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Geviş getiren hayvanlardan hangisinin kıvırcık ve merinös ön adlı türleri vardır?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...

Soru: Geviş getiren hayvanlardan hangisinin kıvırcık ve merinös ön adlı türleri vardır?

A: Keçi

B: Koyun

C: Zürafa

D: Deve

DOĞRU CEVAP: Koyun