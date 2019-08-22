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  • 22.08.2019 21:27
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 21:27

Mitolojik hikayelerde geçen hangi dev hikayelerinde Basat adlı kahraman tarafından öldürülür?

'nın sunumuyla ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Güven Bana yarışması çok konuşuluyor. Bu akşamki yarışmada "Mitolojik hikayelerde geçen hangi dev hikayelerinde Basat adlı kahraman tarafından öldürülür?" sorusu yarışmacılara yönetildi. Programı izleyenler heyecanla bu soruya yanıt arıyor. İşte araştırılan o sorunun yanıtı...

Dede Korkut hikayelerinde Basat adlı kahraman tarafından öldürülür?

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Mitolojik hikayelerde geçen hangi dev hikayelerinde Basat adlı kahraman tarafından öldürülür?" sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, Güven Bana'daki "Mitolojik hikayelerde geçen hangi dev Dede Korkut hikayelerinde Basat adlı kahraman tarafından öldürülür?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...

Soru: Mitolojik hikayelerde geçen hangi dev Dede Korkut hikayelerinde Basat adlı kahraman tarafından öldürülür?

A: Prometheus

B: Tepegöz

C: Atlas

D: Kronos

DOĞRU CEVAP: Tepegöz

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