Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Mitolojik hikayelerde geçen hangi dev Dede Korkut hikayelerinde Basat adlı kahraman tarafından öldürülür?" sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, Güven Bana'daki "Mitolojik hikayelerde geçen hangi dev Dede Korkut hikayelerinde Basat adlı kahraman tarafından öldürülür?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...
Soru: Mitolojik hikayelerde geçen hangi dev Dede Korkut hikayelerinde Basat adlı kahraman tarafından öldürülür?
A: Prometheus
B: Tepegöz
C: Atlas
D: Kronos
DOĞRU CEVAP: Tepegöz
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