Ekranların ilgiyle tkaip edilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonu için heyecanlı sürüyor. Ekranları başında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını yakından takip eden izleyiciler Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak? ATV merakla araştırılan sorunun yanıtını verdi.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi henüz yayıncı kuruluş ATV tarafından 2 Eylül olarak açıklandı.