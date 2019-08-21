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  • 21.08.2019 19:02
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 19:02

yeni sezon yayın tarihi açıklandı! ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak?

programı için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyordu. 21 Haziran Cuma günü yayınlanan programla ile Tatlı Sert sezon finalini yapmıştı. Programı yakından takip eden izleyiciler özellikle başlayacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Merakla beklenen programla ilgili yayıncı kuruluş ATV'den açıklama geldi. İşte ...

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi açıklandı

Ekranların ilgiyle tkaip edilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonu için heyecanlı sürüyor. Ekranları başında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını yakından takip eden izleyiciler Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak? ATV merakla araştırılan sorunun yanıtını verdi.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi henüz yayıncı kuruluş ATV tarafından 2 Eylül olarak açıklandı.

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