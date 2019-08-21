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  • 21.08.2019 23:43
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 23:43

11. bölüm fragmanı yayında mı? Kerem ve Ayşe yaşadıklarının etkisinden kurtulamıyor!

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisinin bu akşam yayınlanan bölümü izleyicilerin dikkatini çekti. Yeni bölümde Kerem ve Ayşe yaşadıklarının etkisinden kurtulamıyor. 10. bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte Afili Aşk dizisine dair merak edilenler...

Afili Aşk 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Afili Aşk'ın yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Kerem Ayşe'ye kendini affettirmeye çalışırken Ayşe ise kendine bu evliliği neden yaptığını hatırlatıyor. İzleyiciler heyecan dolu son bölümün ardından merakla Afili Aşk 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kerem ve Ayşe yaşadıkları öpüşme anının etkisinden bir türlü çıkamazlar. Kerem Ayşe'ye kendini affettirmeye çalışırken Ayşe ise kendine bu evliliği neden yaptığını hatırlatır.

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