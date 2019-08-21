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  • 21.08.2019 18:53
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 18:53

Heyecan dorukta! başvuruları ne zaman başlayacak? TYP başvuru şartları nelerdir?

Her yıl milyonlarca vatandaşı iş sahibi yapan tarafından yayımlanan ilanlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İş arayışı olanlar ise alımı başvurularına her dönem yoğun ilgi gösteriyor. İlanlarla birlikte Türkiye genelinde tecrübeli, tecrübesiz personel alımı yapılıyor. Peki, başlayacak? nelerdir? İşte İŞKUR TYP başvuruları hakkında merak edilenler...

İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak?

İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yapılacak olan alımlara yoğun ilgi gösteriliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İŞKUR, TYP programları aracılığıyla istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Bu nedenle pek çok kişi İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki, İŞKUR TYP başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan o şartlar...

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gözler şimdi TYP başvuru tarihlerine çevrildi. İŞKUR'dan yapılacak açıklama yakından takip ediliyor. Ancak henüz başvuru tarihlerine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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