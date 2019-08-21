İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yapılacak olan alımlara yoğun ilgi gösteriliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İŞKUR, TYP programları aracılığıyla istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Bu nedenle pek çok kişi İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki, İŞKUR TYP başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan o şartlar...

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gözler şimdi TYP başvuru tarihlerine çevrildi. İŞKUR'dan yapılacak açıklama yakından takip ediliyor. Ancak henüz başvuru tarihlerine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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