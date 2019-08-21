Dünyaca ünlü yapım şirketi Warner Bros, efsanevi bilim kurgu filmi Matrix'in dördüncü filminin çekileceğini duyurdu. Matrix 4'ün ne zaman vizyona gireceği ise henüz bilinmiyor. Keanu Reeves "Neo", Carrie-Anne Moss da "Trinity" karakterlerini canlandıracak. Warner Bros ve Village Roadshow Pictures ortaklığında çekilecek olan filmin yönetmeni ve senaryo yazarı, orijinal üçlemenin yönetmenlerinden Lana Wachowski olacak. "Bir yaşanan gerçek vardır, bir de yaşananın ötesinde olan gerçeklik" kavramı etrafında şekillenen Matrix serisinin ilk filmi 20 yıl önce çekilmişti. ABD'de bu ay filmin özel gösterimlerle yeniden vizyona girmesi planlanıyor.
Matrix 4 ne zaman vizyona girecek? Matrix 4 oyuncuları kimler?
Ünlü film yapım ve televizyon yayın şirketlerinden Warner Bros, bir döneme damgasını vuran vuran bilim kurgu filmi Matrix'in dördüncüsünün çekileceğini açıkladı. Matrix 4'te başrollerde yine Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss olacak. Matrix 4'ün doğrudan bir devam filmi olup olmadığı ise açıklanmadı. Warner Bros, filmin sadece "Matrix dünyasında geçeceğini" duyurmakla yetindi. Matrix 4'ün ne zaman çekileceği ve vizyona gireceği ise henüz bilinmiyor.
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