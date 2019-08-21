Dünyaca ünlü yapım şirketi Warner Bros, efsanevi bilim kurgu filmi Matrix'in dördüncü filminin çekileceğini duyurdu. Matrix 4'ün ne zaman vizyona gireceği ise henüz bilinmiyor. Keanu Reeves "Neo", Carrie-Anne Moss da "Trinity" karakterlerini canlandıracak. Warner Bros ve Village Roadshow Pictures ortaklığında çekilecek olan filmin yönetmeni ve senaryo yazarı, orijinal üçlemenin yönetmenlerinden Lana Wachowski olacak. "Bir yaşanan gerçek vardır, bir de yaşananın ötesinde olan gerçeklik" kavramı etrafında şekillenen Matrix serisinin ilk filmi 20 yıl önce çekilmişti. ABD'de bu ay filmin özel gösterimlerle yeniden vizyona girmesi planlanıyor.