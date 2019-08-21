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  • 21.08.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 09:26

? Matrix 4 oyuncuları kimler?

Ünlü film yapım ve televizyon yayın şirketlerinden , bir döneme damgasını vuran vuran filmi Matrix'in dördüncüsünün çekileceğini açıkladı. Matrix 4'te başrollerde yine ve Carrie-Anne Moss olacak. Matrix 4'ün doğrudan bir devam filmi olup olmadığı ise açıklanmadı. Warner Bros, filmin sadece "Matrix dünyasında geçeceğini" duyurmakla yetindi. Matrix 4'ün ne zaman çekileceği ve vizyona gireceği ise henüz bilinmiyor.

Matrix 4 ne zaman vizyona girecek?

Dünyaca ünlü yapım şirketi Warner Bros, efsanevi bilim kurgu filmi Matrix'in dördüncü filminin çekileceğini duyurdu. Matrix 4'ün ne zaman vizyona gireceği ise henüz bilinmiyor. Keanu Reeves "Neo", Carrie-Anne Moss da "Trinity" karakterlerini canlandıracak. Warner Bros ve Village Roadshow Pictures ortaklığında çekilecek olan filmin yönetmeni ve senaryo yazarı, orijinal üçlemenin yönetmenlerinden Lana Wachowski olacak. "Bir yaşanan gerçek vardır, bir de yaşananın ötesinde olan gerçeklik" kavramı etrafında şekillenen Matrix serisinin ilk filmi 20 yıl önce çekilmişti. ABD'de bu ay filmin özel gösterimlerle yeniden vizyona girmesi planlanıyor.

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