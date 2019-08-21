Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Diriliş Osman için geri sayım sürüyor. İzleyiciler Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte Diriliş Osman dizisinin yayınlanacağı tarih hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Fenomen dizinin izleyicileri Diriliş Osman ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, yeni sezon öncesinde Diriliş Osman'a hangi oyuncular katıldı? Diziyle ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor.

DİRİLİŞ OSMAN YENİ SEZON TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Diriliş Osman dizisi, tıpkı Diriliş Ertuğrul'da olduğu gibi Çarşamba günleri ATV ekranlarında yayınlanacak. Yeni sezonun eylül sonu ya da ekim ortalarında başlaması bekleniyor.