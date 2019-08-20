Zalim İstanbul dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken Zalim İstanbul dizisi yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Zalim İstanbul'un 2. sezon çekimleri İstanbul'da devam ediyor. Peki, Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte diziye dair merak edilenler...

ZALİM İSTANBUL 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zalim İstanbul 27 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapmıştı. Zalim İstanbul dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.