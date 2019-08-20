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  • 20.08.2019 22:57
  • Son Güncelleme: 20.08.2019 22:57

2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi için geri sayım başladı!

Kanal D ekranlarında pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan dizisinin 2. sezonu için geri sayım başladı. Dizinin izleyicileri Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Zalim İstanbul yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte diziye dair detaylar...

Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlayacak?

Zalim İstanbul dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken Zalim İstanbul dizisi yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Zalim İstanbul'un 2. sezon çekimleri İstanbul'da devam ediyor. Peki, Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte diziye dair merak edilenler...

ZALİM İSTANBUL 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zalim İstanbul 27 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapmıştı. Zalim İstanbul dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

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