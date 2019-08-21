Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezonu için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Fenomen dizinin izleyicileri yeni sezonun hangi tarihte yayınlanacağını merak ediyor. Özellikle arama motorlarında Sen Anlat Karadeniz 3. sezon ne zaman başlayacak sorusu merakla araştırılan soruların arasında yer alıyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz 3. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı?

SEN ANLAT KARADENİZ 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sen Anlat Karadeniz'in 3. sezon tarihi henüz yayın kuruluş ATV tarafından açıklanmadı. Ancak bugün yapılan açıklamada yeni sezon tanıtımının bu akşam saat 22.00'de yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı.