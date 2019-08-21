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  • 21.08.2019 18:02
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 18:02

Her Türlü filmi nerede çekildi? kimler, konusu ne?

Türkiye'de 4 Kasım 2016 tarihinde gösterime giren Her Türlü filmi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Bu nedenle izleyiciler Geniş Aile Her Türlü filmi hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, ? kimler ve konusu ne? İşte filme dair detaylar...

Geniş Aile Her Türlü filmi nerede çekildi?

Geniş Aile Her Türlü filmi beyaz perdenin ardından bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. 2016'da vizyona giren film Geniş Aile Her Türlü hakkındaki detaylar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Özellikle Geniş Aile Her Türlü filmi nerede çekildi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Geniş Aile Her Türlü oyuncuları kimler ve konusu ne? İşte Geniş Aile filmine dair merak edilenler...

GENİŞ AİLE HER TÜRLÜ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosu Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak, Ahmet Sarsılmaz, Şinasi Yurtsever, Özge Ulusoy, Gizem Akman ve Bora Akkaş yer alıyor.

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