Geniş Aile Her Türlü filmi beyaz perdenin ardından bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. 2016'da vizyona giren film Geniş Aile Her Türlü hakkındaki detaylar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Özellikle Geniş Aile Her Türlü filmi nerede çekildi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Geniş Aile Her Türlü oyuncuları kimler ve konusu ne? İşte Geniş Aile filmine dair merak edilenler...

GENİŞ AİLE HER TÜRLÜ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosu Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak, Ahmet Sarsılmaz, Şinasi Yurtsever, Özge Ulusoy, Gizem Akman ve Bora Akkaş yer alıyor.