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  • 21.08.2019 17:00
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 17:00

? Hercai, Çukur, EDHO, Payitaht Abdülhamid, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi

Dizilerin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. ATV, Kanal D, Show TV ve Star TV'de yayınlanan diziler izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Hercai, Çukur, EDHO, Payitaht Abdülhamid, Bir Zamanlar Çukurova dizilerini izleyenler şu sıralar dizilerin yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Hercai, Çukur, EDHO, Payitaht Abdülhamid, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi belli oldu mu? ?

Yeni sezonda diziler ne zaman başlıyor?

Televizyonları başında heyecanla dizileri takip eden izleyiciler, dizilerin yeni sezon tarihleri hakkında arama motorlarında araştırmalara başladı. Bu nedenle arama motorlarında merakla sorgulatılan sorular arasında "Diziler ne zaman başlıyor?" sorusu yer alıyor. Peki, Hercai, Çukur, EDHO, Payitaht Abdülhamid, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi belli oldu mu?

DİZİLERİN YENİ SEZON TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Dizilerin yeni sezon tarihleri henüz açıklanmadı. Hercai, Çukur, EDHO, Payitaht Abdülhamid, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonlarının eylül ayının ortalarında başlanması bekleniyor.

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