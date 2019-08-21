Televizyonları başında heyecanla dizileri takip eden izleyiciler, dizilerin yeni sezon tarihleri hakkında arama motorlarında araştırmalara başladı. Bu nedenle arama motorlarında merakla sorgulatılan sorular arasında "Diziler ne zaman başlıyor?" sorusu yer alıyor. Peki, Hercai, Çukur, EDHO, Payitaht Abdülhamid, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi belli oldu mu?

DİZİLERİN YENİ SEZON TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Dizilerin yeni sezon tarihleri henüz açıklanmadı. Hercai, Çukur, EDHO, Payitaht Abdülhamid, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonlarının eylül ayının ortalarında başlanması bekleniyor.