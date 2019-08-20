Ekranlarını sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da programı izleyicilerin sevilerek takip ettiği programlar arasında yer alıyor. Esra Erol'da programının yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Programı yakından takip eden izleyiciler özellikle Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

ESRA EROL'DA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Esra Erol'da programının yeni sezon tarihi henüz yayıncı kuruluş ATV tarafından açıklanmadı. Ancak programın Eylül ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.