Salı günleri izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali bölümü izleyicileri ekran başına kilitlenmişti. Ömür'ün istenme sahnesiyle ekranlara kısa süreliğine veda eden EDHO'nun yeni sezonu merakla bekleniyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezon ne zaman başlayacak?

5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 28 Mayıs Salı günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.