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  • 20.08.2019 20:52
  • Son Güncelleme: 20.08.2019 20:52

'da geri sayım başladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. yeni sezon ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi tarihi izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İlyas ve Ömür'ün isteme sahnesiyle ekranlara kısa bir süreliğine veda eden dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezona dair detaylar...

Geri sayım başladı! EDHO 5. sezon ne zaman başlayacak?

Salı günleri izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali bölümü izleyicileri ekran başına kilitlenmişti. Ömür'ün istenme sahnesiyle ekranlara kısa süreliğine veda eden EDHO'nun yeni sezonu merakla bekleniyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezon ne zaman başlayacak?

5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 28 Mayıs Salı günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

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