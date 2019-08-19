Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un 3. sezonu için geri sayım başladı. Sezon finali bölümüyle çok konuşulan Çukur'un hangi tarihte yeni sezona başlayacağı merak konusu. Dizinin izleyicileri arama motorlarında Çukur'un yeni sezonu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Çukur 3. sezon ne başlayacak? İşte Çukur yeni sezon yayın tarihi ve katılan oyuncular...

ÇUKUR 3. SEZON NE BAŞLAYACAK?

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Çukur'un yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.