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  • 19.08.2019 18:46
  • Son Güncelleme: 19.08.2019 18:46

Geri sayım başladı! 3. sezon ne başlayacak? İşte Çukur'un yeni sezonuna katılan o isim

Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyicileri ekran başına kilitleyen 'un yeni sezonu izleyiciler tarafından heyecanla araştırılıyor. Yeni sezonu heyecanla bekleyen izleyiciler Çukur 3. sezon ne başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Çukur 3. sezon ne başlayacak? İşte Çukur yeni sezon yayın tarihi ve diziye katılan oyuncular...

Çukur 3. sezon ne başlayacak?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un 3. sezonu için geri sayım başladı. Sezon finali bölümüyle çok konuşulan Çukur'un hangi tarihte yeni sezona başlayacağı merak konusu. Dizinin izleyicileri arama motorlarında Çukur'un yeni sezonu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Çukur 3. sezon ne başlayacak? İşte Çukur yeni sezon yayın tarihi ve katılan oyuncular...

ÇUKUR 3. SEZON NE BAŞLAYACAK?

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Çukur'un yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

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