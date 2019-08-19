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ATV ekranlarının sevilen dizisi Canevim'in yeni bölümünde güç savaşları başlıyor. Ortalığın iyice karıştırdığı yeni bölümde Taylan ile Ömer arasındaki güç savaşı devam ederken, Fikret ve Kristina'dan gelen bir haber herkes için dönüm noktası oluyor. Peki, Canevim'in heyecan dolu bölümünde neler olacak? Canevim 11. bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

CANEVİM 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer, Taylan'ın gerçek niyetini Ceylan'a ispatlayabilmek için her şeyi göze almıştır. Feryal, oğlunun şüpheli bir şekilde ortadan kaybolmasının arkasında Ömer'in olduğunu düşünmektedir.

CEYLAN BÜYÜK ÇIKMAZDA

Feryal'in Ömer'i takibi ve açıktan saldırıları Ceylan'ı büyük bir çıkmazda bırakır.

GÜÇ SAVAŞI DEVAM EDİYOR

Taylan ile Ömer arasındaki güç savaşı devam ederken, Fikret ve Kristina'dan gelen bir haber herkes için dönüm noktası olur. Ceylan'ın gerçekleri öğrenmesi için son bir adım kalmıştır.

ÖMER VE TAYLAN'IN ZAMAN YARIŞI

Ömer ve Taylan, ikisi için de zamanın kısıtlı olduğu bir yarışın içine girer. Elvan'ın geçmişinden gelen Zeki, peşindeki tehlikenin ne kadar büyük olduğunu ortaya çıkarmıştır.

ELVAN KENDİNİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR

Sezgin'in bu gizemli adamla ilgili soruları ve merakını geçiştirmeye çalışan Elvan, yaklaşan bu büyük tehdide karşı kendini korumak zorundadır. Öte yandan Müjgan'ın Yener'le ilişkisini öğrenen Melis, Müjgan'ı kendisi için avantajlı olacağını düşündüğü bir yola ikna eder.