Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Komiser Hüsnü'nün oğlu Metin karakterine hayat veren Furkan Göksel diziden ayrıldığını açıkladı. Göksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diziye veda ettiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

Oyuncu diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Koskoca 13 sezon. Sanki bu evde doğmuş gibiyim. Çocukluğum gençliğim hüzünlerim sevincim hepsi bu evde. Her köşesinde bambaşka bir anı, her sokağında bambaşka bir hatıra. Geçirdiğimiz 13 sene için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim.

Sadece bu fotoğrafta olanlar değil, arka sokaklar ailesinden gelmiş geçmiş ve hala devam eden herkese çok teşekkür ederim.Benim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlere devam ettiğiniz bu yolda başarılarınızın devamını diliyorum.