Müge Anlı ile Tatlı Sert programı için geri sayım sürüyor. Programı 21 Haziran Cuma günü yayınlanan programıyla sezon finalini yapmıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programını yakından takip eden izleyiciler özellikle Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte cevabı...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi henüz yayıncı kuruluş ATV tarafından açıklanmadı. Ancak programın Eylül ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.