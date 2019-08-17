13 sezondur Arka Sokaklar dizisinde Komiser Hüsnü'nün oğlu Metin karakterine hayat veren Furkan Göksel diziden ayrıldığını sosyal medyadan açıkladı. Gelişmeyle birlikte diziyi yakından takip eden izleyiciler ise Furkan Göksel kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularıyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, Furkan Göksel Arka Sokaklar'dan neden ayrıldı? İşte detaylar...

FURKAN GÖKSEL KİMDİR?

Furkan Göksel, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Plato M.Y.O. Radyo Televizyon Bölümü Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi alarak tamamladı. 12 yaşında oyunculukla tanışan Furkan Göksel, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa adım attı.