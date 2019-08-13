Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2018 Yılı Medya Oscarları Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 41. kuruluş yıldönümünü kutlayan RTGD, 16 farklı kategori ve 3 özel ödül ile toplamda 19 ödül belirledi.

7 ÖDÜL BİRDEN

15 radyo ve televizyon ile 18 kişiye verilen ödüller, son derece titiz bir süreç sonunda ortaya çıktı. Meslek Birlikleri içinde tek kadın başkan ve yönetimde 5 kadın üye ile en fazla kadın üyeye sahip RTGD, bu yıl da 5 dalda kadın meslektaşlarına ödül verdi. RTGD Medya Oscarlarında 19 ödülün 7'si Turkuvaz Medyaya gitti. En İyi Reality Haber ödülünü ATV'den Müge Anlı İle Tatlı Sert, En İyi Dizi ödülünü ATV'den yayımlanan Sen Anlat Karadeniz, En İyi Dizi Erkek Oyuncusu ödülünü ATV'de yayımlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rolüyle Turgay Tanülkü, En İyi Kuşak Haber Ödülü A Haber'de yayımlanan Akşam Ajansı ile Salih Nayman'a, Yılın En İyi Spor Programı A Spor'da yayımlanan Transfer Raporu ile Aykut İnce, En İyi Radyo Yapımcısı ödülü Turkuvaz Radyo'dan Hop Dedik Ayhan ile Mustafa Cambaz Özel Ödülü A Haber'de yayımlanan Tarihin İçinden ile Çetin Demirer, Saygın Terzi ve Emrah Öncül'e verildi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNİ YÜRÜTMEYE HAZIRLANIYOR

RTGD Başkanı Şebnem Bursalı; 29 Ağustos Perşembe akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir törenle JW Marriot Otel'de ödüllerin sahiplerini bulacağını açıkladı. Ödüle layık görülen kişi ve kuruluşların titiz bir inceleme sonucunda belirlendiğini kaydeden Bursalı, şöyle devam etti: "Dernek olarak bu yıl 41. yılımızı kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Her yıl radyo ve televizyon kuruluşlarımız ve meslektaşlarımız arasında 3 aşamalı olarak belirlenen ödüllerimiz, bu yıl da gerçek emek sahiplerine gitti. Sektördeki kadın meslektaşlarımızın başarılarının her geçen yıl daha da artmasından ayrı bir memnuniyet duyuyoruz. Bu yıl RTGD Medya Oscarlarının 5'inin kadın meslektaşlarımıza gitmesi, bizi ayrıca mutlu etti. Ödül alan tüm kurumlarımızı ve meslektaşlarımızı bir kez daha kutluyoruz." Son 3 yıldır mesleki çalışmalar dışında sosyal sorumluluk projeleriyle de pek çok insanın hayatına dokunmaya devam eden RTGD, madde bağımlılığı ile mücadele konusundaki Sporla Kal Güvende Kal projesinden sonra Sıfır Atık bilincinin gelişmesiyle ilgili de yeni bir sosyal sorumluluk projesini yürütmeye hazırlanıyor.

İşte RTGD 2018 yılı Medya Oscarları:

Yılın Reality Haber Programı Medya Oscarı: Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)

Yılın Kuşak Haber Programı Medya Oscarı: Akşam Ajansı (A Haber) Salih Nayman

Yılın Spor Programı Medya Oscarı: Transfer Raporu (A Spor) Aykut İnce

Yılın TV Dizisi Medya Oscarı: Sen Anlat Karadeniz (ATV)

Yılın Erkek Oyuncusu Medya Oscarı: Turgay Tanülkü (ATV) Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Yılın Radyo Yapımcısı Medya Oscarı: Hop Dedik Ayhan (Turkuvaz Radyo)

Mustafa Cambaz Özel Ödülü: Tarihin İçinden (A Haber) Çetin Demirer-Saygın Terzi-Emrah Öncü