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  • Son Güncelleme: 13.08.2019 02:23

. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Suna ve Hande karşı karşıya geliyor

Perşembe akşamları Star TV ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen Benim Tatlı Yalanım dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyordu. Özellikle dizinin son bölümünde yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Bölümün ardından izleyiciler tarafından beklenen . bölüm fragmanı yayınlandı.

Benim Tatlı Yalanım 10. bölüm fragmanı yayınlandı!

Ekranların sevilen dizisi Benim Tatlı Yalanım'ın son bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Suna, Hande'nin Nejat'a onun cümleleriyle ilanı aşk ettiğini görüyor. Yayınlanan son bölümle birlikte merakla araştırılan sorular arasında Benim Tatlı Yalanım 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu bulunuyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suna, Hande'nin Nejat'a onun cümleleriyle ilanı aşk ettiğini gördükten sonra Nejat'ın evinden kaçar gibi gider.

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