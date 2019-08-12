Ekranların sevilen dizisi Benim Tatlı Yalanım'ın son bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Suna, Hande'nin Nejat'a onun cümleleriyle ilanı aşk ettiğini görüyor. Yayınlanan son bölümle birlikte merakla araştırılan sorular arasında Benim Tatlı Yalanım 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu bulunuyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suna, Hande'nin Nejat'a onun cümleleriyle ilanı aşk ettiğini gördükten sonra Nejat'ın evinden kaçar gibi gider.