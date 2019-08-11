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  • 12.08.2019 01:29
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 01:29

4. bölüm ne zaman yayınlanacak? Behzat Ç. 4. bölüm nereden izlenir?

Yeni sezonuyla Blu TV izleyici karşısına çıkan izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin yeni sezon ilk bölümü ilk bölümü 25 Temmuz Perşembe günü izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler şimdi heyecanla Behzat Ç. 4. bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Behzat Ç. 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? Behzat Ç. 4. bölüm nereden izlenir?

Behzat Ç. 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Behzat Ç.'nin yeni sezonu kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekti. Dizi son olarak 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümün ardından gözler Behzat Ç.'nin yeni bölümüne çevrildi. İzleyiciler son bölümün ardından Behzat Ç. 4. bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Behzat Ç. 4. bölüm nereden izlenir? İşte Behzat Ç. dizisine dair merak edilenler...

BEHZAT Ç. 4. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Blu TV'de yayınlanan Behzat Ç. dizisinin dördüncü bölümü 15 Ağustos Perşembe günü izleyici karşısına çıkacak.

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