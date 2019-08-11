Behzat Ç.'nin yeni sezonu kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekti. Dizi son olarak 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümün ardından gözler Behzat Ç.'nin yeni bölümüne çevrildi. İzleyiciler son bölümün ardından Behzat Ç. 4. bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Behzat Ç. 4. bölüm nereden izlenir? İşte Behzat Ç. dizisine dair merak edilenler...
BEHZAT Ç. 4. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Blu TV'de yayınlanan Behzat Ç. dizisinin dördüncü bölümü 15 Ağustos Perşembe günü izleyici karşısına çıkacak.
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