Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 09.08.2019 01:28
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 01:28

ve terimleri hangi alanda kullanılan terimlerdir?

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da " ve terimleri hangi alanda kullanılan terimlerdir?" sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, Güven Bana'daki "Stagrflasyon ve kartel terimleri hangi alanda kullanılan terimlerdir?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...

Stagrflasyon ve kartel hangi alanda kullanılan terimlerdir?

Perşembe günleri Müge Anlı'nın sunumuyla ATV'de ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Güven Bana yarışmasında " ve terimleri hangi alanda kullanılan terimlerdir?" sorusu yarışmacılara yönetildi. Programı izleyenler bu soruya yanıt arıyor. Peki, Stagrflasyon ve kartel terimleri hangi alanda kullanılan terimlerdir? İşte araştırılan o sorunun yanıtı...

Soru: Stagrflasyon ve kartel terimleri hangi alanda kullanılan terimlerdir?

A: Optik

B: İktisat

C: Felsefe

D: Psikoloji

DOĞRU CEVAP: İKTİSAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriStagrflasyon ve kartel terimleri hangi alanda kullanılan terimlerdir?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri