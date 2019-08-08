Perşembe günleri Müge Anlı'nın sunumuyla ATV'de ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Güven Bana yarışmasında "Stagrflasyon ve kartel terimleri hangi alanda kullanılan terimlerdir?" sorusu yarışmacılara yönetildi. Programı izleyenler bu soruya yanıt arıyor. Peki, Stagrflasyon ve kartel terimleri hangi alanda kullanılan terimlerdir? İşte araştırılan o sorunun yanıtı...

Soru: Stagrflasyon ve kartel terimleri hangi alanda kullanılan terimlerdir?

A: Optik

B: İktisat

C: Felsefe

D: Psikoloji

DOĞRU CEVAP: İKTİSAT