Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Standart bir satranç maçının başında oyun tahtasında toplam kaç tane vezir yer alır?" sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, Güven Bana'daki "Standart bir satranç maçının başında oyun tahtasında toplam kaç tane vezir yer alır?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...

Soru: Standart bir satranç maçının başında oyun tahtasında toplam kaç tane vezir yer alır?

A: 2

B: 4

C: 6

D: 8

DOĞRU CEVAP: 2