Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 08.08.2019 23:27
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 23:27

Standart bir maçının başında oyun tahtasında toplam kaç tane vezir yer alır?

Müge Anlı'nın sunumuyla ATV'de ekranlarında perşembe akşamı izleyicileri karşısına çıkan Güven Bana yarışmasında "Standart bir maçının başında oyun tahtasında toplam kaç tane vezir yer alır?" sorusu yarışmacılara yönetildi. Programı izleyenler bu soruya yanıt arıyor. Peki, Standart bir satranç maçının başında oyun tahtasında toplam kaç tane vezir yer alır? İşte araştırılan o sorunun yanıtı...

Satrançta oyun tahtasında toplam kaç tane vezir yer alır?

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Standart bir maçının başında oyun tahtasında toplam kaç tane vezir yer alır?" sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, Güven Bana'daki "Standart bir satranç maçının başında oyun tahtasında toplam kaç tane vezir yer alır?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...

Soru: Standart bir satranç maçının başında oyun tahtasında toplam kaç tane vezir yer alır?

A: 2

B: 4

C: 6

D: 8

DOĞRU CEVAP: 2

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriStandart bir satranç maçının başında oyun tahtasında toplam kaç tane vezir yer alır?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri