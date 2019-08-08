Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Allsvenskan adlı lig hangi ülkenin futbol ligidir?" sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, Güven Bana'daki "Allsvenskan adlı lig hangi ülkenin futbol ligidir?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...
Soru: Allsvenskan adlı lig hangi ülkenin futbol ligidir?
A: İsveç
B: Polonya
C: Ukrayna
D: Norveç
DOĞRU CEVAP: İSVEÇ
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