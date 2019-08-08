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  • 08.08.2019 23:15
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 23:15

adlı lig hangi ülkenin ligidir?

Perşembe günleri 'nın sunumuyla ATV'de ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Güven Bana yarışmasında " adlı lig hangi ülkenin ligidir?" sorusu yarışmacılara yönetildi. Programı izleyenler bu soruya yanıt arıyor. Peki, ? İşte araştırılan o sorunun yanıtı...

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