Müşteri, Güneş sistemindeki hangi gezegenin diğer adıdır? Perşembe günleri Müge Anlı'nın sunumuyla ATV'de ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Güven Bana yarışmasında "Müşteri, Güneş sistemindeki hangi gezegenin diğer adıdır?" sorusu yarışmacılara yönetildi. Programı izleyenler bu soruya yanıt arıyor. Peki, Müşteri, Güneş sistemindeki hangi gezegenin diğer adıdır? İşte araştırılan o sorunun yanıtı...

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Müşteri, Güneş sistemindeki hangi gezegenin diğer adıdır?" sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, Güven Bana'daki "Müşteri, Güneş sistemindeki hangi gezegenin diğer adıdır?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı... Soru: Müşteri, Güneş sistemindeki hangi gezegenin diğer adıdır? A: Merkür B: Mars C: Jüpiter D: Venüs DOĞRU CEVAP: Jüpiter TÜM MANŞETLER