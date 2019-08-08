Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 08.08.2019 22:51
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 22:51

Müşteri, Güneş sistemindeki hangi gezegenin diğer adıdır?

Perşembe günleri Müge Anlı'nın sunumuyla ATV'de ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Güven Bana yarışmasında "Müşteri, Güneş sistemindeki hangi gezegenin diğer adıdır?" sorusu yarışmacılara yönetildi. Programı izleyenler bu soruya yanıt arıyor. Peki, Müşteri, Güneş sistemindeki hangi gezegenin diğer adıdır? İşte araştırılan o sorunun yanıtı...

Müşteri, Güneş sistemindeki hangi gezegenin diğer adıdır?

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Müşteri, Güneş sistemindeki hangi gezegenin diğer adıdır?" sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, Güven Bana'daki "Müşteri, Güneş sistemindeki hangi gezegenin diğer adıdır?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...

Soru: Müşteri, Güneş sistemindeki hangi gezegenin diğer adıdır?

A: Merkür

B: Mars

C: Jüpiter

D: Venüs

DOĞRU CEVAP: Jüpiter

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriMüşteri, Güneş sistemindeki hangi gezegenin diğer adıdır?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri