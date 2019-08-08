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  • 08.08.2019 21:52
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 21:52

lu özelliği vurgulanarak satılan ürün hangisidir?

Perşembe günleri Müge Anlı'nın sunumuyla ATV'de ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Güven Bana yarışmasında "lu özelliği vurgulanarak satılan ürün hangisidir?" sorusu yarışmacılara yönetildi. Programı izleyenler bu soruya yanıt arıyor. Peki, özelliği vurgulanarak satılan ürün hangisidir? İşte araştırılan o sorunun yanıtı...

Manyetolu özelliği vurgulanarak satılan ürün hangisidir?

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "lu özelliği vurgulanarak satılan ürün hangisidir?" sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, Güven Bana'daki " özelliği vurgulanarak satılan ürün hangisidir?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...

Soru: Manyetolu özelliği vurgulanarak satılan ürün hangisidir?

A:

B: Klima

C: Buzdolabı

D: Fırın

DOĞRU CEVAP: Çakmak

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