Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Manyetolu özelliği vurgulanarak satılan ürün hangisidir?" sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, Güven Bana'daki "Manyetolu özelliği vurgulanarak satılan ürün hangisidir?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...
Soru: Manyetolu özelliği vurgulanarak satılan ürün hangisidir?
A: Çakmak
B: Klima
C: Buzdolabı
D: Fırın
DOĞRU CEVAP: Çakmak
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