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  • Son Güncelleme: 08.08.2019 23:22

Müge Anlı ile 7. bölüm yayınlandı! O soru geceye damgasını vurdu

Perşembe günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunumuyla izleyici karşısına programının yeni bölümü çok konuşulacak. İzleyiciler programın yayınlandığı gün Güven Bana'yı ekranlardan merakla takip ediyor. Müge Anlı ile Güven Bana 7. bölüm canlı izleme seçeneği takvim.com.tr'de.

Müge Anlı ile Güven Bana 7. bölüm yayınlandı!

programı her hafta çok konuşulan programlar arasında bulunuyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birçok olayı aydınlatan Müge Anlı, Güven Bana ile izleyicileri ekran başına kilitliyor. Müge Anlı'nın sunduğu program 8 Ağustos tarihinde 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

MÜGE ANLI 7. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜVEN BANA YARIŞMASININ FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda 1 Milyon TL ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?

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