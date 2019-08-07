Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk dizisinin son bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Kerem ve Ayşe boşanma kriziyle yüz yüzeyken şirkette de onlar için bir plan yapılıyor. Son bölümün ardından izleyiciler Afili Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abisine boşanmak istediğini söyleyen Ayşe, Kerem'in son dakika hamlesiyle şoke olur. Kerem Ayşe'yi boşanmaktan vazgeçirebilecek midir?