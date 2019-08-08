Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Guinness Dünya Rekorlarına göre dünyanın en uzun binası hangi ülkede bulunmaktadır?" sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, Güven Bana'daki "Guinness Dünya Rekorlarına göre dünyanın en uzun binası hangi ülkede bulunmaktadır?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...
Soru: Guinness Dünya Rekorlarına göre dünyanın en uzun binası hangi ülkede bulunmaktadır?
A: Kuveyt
B: Katar
C: Umman
D: Birleşik Arap Emirlikleri
DOĞRU CEVAP: Birleşik Arap Emirlikleri
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