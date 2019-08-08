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  • Son Güncelleme: 08.08.2019 21:44

Guinness Dünya Rekorlarına göre hangi ülkede bulunmaktadır?

Perşembe günleri Müge Anlı'nın sunumuyla ATV'de ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Güven Bana yarışmasında "Guinness Dünya Rekorlarına göre hangi ülkede bulunmaktadır?" sorusu yarışmacılara yönetildi. Programı izleyenler bu soruya yanıt arıyor. Peki, Guinness Dünya Rekorlarına göre dünyanın en uzun binası hangi ülkede bulunmaktadır? İşte araştırılan o sorunun yanıtı...

Dünyanın en uzun binası hangi ülkede bulunmaktadır?

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Guinness Dünya Rekorlarına göre hangi ülkede bulunmaktadır?" sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, Güven Bana'daki "Guinness Dünya Rekorlarına göre dünyanın en uzun binası hangi ülkede bulunmaktadır?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...

Soru: Guinness Dünya Rekorlarına göre dünyanın en uzun binası hangi ülkede bulunmaktadır?

A: Kuveyt

B: Katar

C: Umman

D: Birleşik Arap Emirlikleri

DOĞRU CEVAP: Birleşik Arap Emirlikleri

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