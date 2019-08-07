Hercai ne zaman başlıyor? İlk bölümü 15 Mart'ta yayınlanan Hercai 12 bölümün ardından sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği dizinin yeni sezonu ile ilgili seyirciler heyecanlı bekleyişe geçti. Ağustos ayına girmemiz ile birlikte yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Hercai ne zaman başlıyor? Hercai dizisi 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

HERCAİ 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hercai'nin yeni sezonu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Ancak yeni sezonun ne zaman başlayacağı belli olmadı. Dizinin Eylül ayında 2. sezona başlaması bekleniyor.

Yayıncı kuruluş tarafından yeni sezon ile ilgili bilgi paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.