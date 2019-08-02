Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? Show TV'de yayınlanan Çukur'un yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş içinde olan diziseverler internet üzerinden yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Dizinin yeni sezonu için sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? Çukur yayın tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

ÇUKUR'A SÜRPRİZ TRANSFER

Hakan: Muhafız dizisinde kamera karşısına geçen Ayça Ayşin Turan'ın yeni sezonda Çukur kadrosunda yer alacağı iddia edildi. Ayça Ayşin Turan'ın, 2'nci sezonda diziye veda eden Dilan Çiçek Deniz'in yerine geçeceği konuşuluyor.

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV'de yayınlanan Çukur'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Çukur'un 2. sezonu 17 Eylül 2018 tarihinde başlamıştı. Buna göre, 3. sezonunda Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.