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  • 02.08.2019 15:43
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 15:43

'a sürpriz transfer! başlayacak? Çukur 3. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

'un yeni sezonu için hazırlıklar sürüyür. Çukur'un yeni sezonuna geri sayım başlarken, gelen haberler dizinin takipçilerininde merak uyandırdı. Dizinin yeni sezonu için bekleyiş devam ediyor. Peki, başlayacak? Çukur yayın tarihi belli oldu mu? İşte Çukur'un yeni sezonu ile ilgili merak edilenler...

Çukur'a sürpriz transfer! Yeni sezon...

Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? Show TV'de yayınlanan Çukur'un yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş içinde olan diziseverler internet üzerinden yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Dizinin yeni sezonu için sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? Çukur yayın tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

ÇUKUR'A SÜRPRİZ TRANSFER

Hakan: Muhafız dizisinde kamera karşısına geçen Ayça Ayşin Turan'ın yeni sezonda Çukur kadrosunda yer alacağı iddia edildi. Ayça Ayşin Turan'ın, 2'nci sezonda diziye veda eden Dilan Çiçek Deniz'in yerine geçeceği konuşuluyor.

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV'de yayınlanan Çukur'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Çukur'un 2. sezonu 17 Eylül 2018 tarihinde başlamıştı. Buna göre, 3. sezonunda Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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