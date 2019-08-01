ATV'nin sevilen yarışması Güven Bana'da "Kanuni Sultan Süleyman'ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir?" sorusu yarışmacıya yöneltildi. Peki, Güven Bana'daki "Kanuni Sultan Süleyman'ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir?" sorunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...

Soru: Kanuni Sultan Süleyman'ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir?

A: Fatih Sultan Mehmet

B: Yavuz Sultan Selim

C: Yıldırım Bayezid

D: Orhan Gazi

DOĞRU CEVAP: YILDIRIM BAYEZİD