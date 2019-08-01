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  • 01.08.2019 23:58
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 23:58

sorusu: 'ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir?

Her hafta perşembe günü Müge Anlı'nın sunumuyla ATV'de ekranlarında izleyici karşısına çıkan yarışmasında "'ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir?" sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, Kanuni Sultan Süleyman'ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir? İşte araştırılan o sorunun yanıtı...

Müge Anlı ile Güven Bana programında dikkat çeken soru!

ATV'nin sevilen yarışması 'da "'ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir?" sorusu yarışmacıya yöneltildi. Peki, Güven Bana'daki "Kanuni Sultan Süleyman'ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir?" sorunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...

Soru: Kanuni Sultan Süleyman'ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir?

A: Fatih Sultan Mehmet

B: Yavuz Sultan Selim

C: Yıldırım Bayezid

D: Orhan Gazi

DOĞRU CEVAP: YILDIRIM BAYEZİD

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