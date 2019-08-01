ATV'nin sevilen yarışması Güven Bana'da "Kanuni Sultan Süleyman'ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir?" sorusu yarışmacıya yöneltildi. Peki, Güven Bana'daki "Kanuni Sultan Süleyman'ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir?" sorunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...
Soru: Kanuni Sultan Süleyman'ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir?
A: Fatih Sultan Mehmet
B: Yavuz Sultan Selim
C: Yıldırım Bayezid
D: Orhan Gazi
DOĞRU CEVAP: YILDIRIM BAYEZİD
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