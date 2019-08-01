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  • 01.08.2019 23:31
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 23:31

ailesinin üyelerinden hangisi nükleer santralde çalışmaktadır?

Müge Anlı'nın sunumuyla ATV'de ekranlarında izleyici karşısına çıkan yarışmasında "lar adlı çizgi dizideki Simpson ailesinin üyelerinden hangisi bir nükleer santralde çalışır?" sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, adlı çizgi dizideki Simpson ailesinin üyelerinden hangisi bir nükleer santralde çalışır? İşte araştırılan o sorunun yanıtı...

Simpson ailesinin üyelerinden hangisi nükleer santralde çalışmaktadır?

ATV'nin sevilen yarışması 'da "lar adlı çizgi dizideki Simpson ailesinin üyelerinden hangisi bir nükleer santralde çalışır?" sorusu yarışmacıya yöneltildi. Peki, Güven Bana'daki " adlı çizgi dizideki Simpson ailesinin üyelerinden hangisi bir nükleer santralde çalışır?" sorunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...

Soru: Simpsonlar adlı çizgi dizideki Simpson ailesinin üyelerinden hangisi bir nükleer santralde çalışır?

A: Homer Simpson

B: Marge Simpson

C: Bart Simpson

D: Lisa Simpson

DOĞRU CEVAP: HOMER SİMPSON

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