Simpson ailesinin üyelerinden hangisi nükleer santralde çalışmaktadır?

ATV'nin sevilen yarışması Güven Bana'da "Simpsonlar adlı çizgi dizideki Simpson ailesinin üyelerinden hangisi bir nükleer santralde çalışır?" sorusu yarışmacıya yöneltildi. Peki, Güven Bana'daki "Simpsonlar adlı çizgi dizideki Simpson ailesinin üyelerinden hangisi bir nükleer santralde çalışır?" sorunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...

Soru: Simpsonlar adlı çizgi dizideki Simpson ailesinin üyelerinden hangisi bir nükleer santralde çalışır?

A: Homer Simpson

B: Marge Simpson

C: Bart Simpson

D: Lisa Simpson

DOĞRU CEVAP: HOMER SİMPSON