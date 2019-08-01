1942 yılının 29 Ekim'inde doğan biri, hangi tarihi olay gerçekleşirken dünyaya gelmiştir? ATV'de ekranlarında Müge Anlı'nın sunumuyla yayınlanan Güven Bana yarışmasında "1942 yılının 29 Ekim'inde doğan biri, hangi tarihi olay gerçekleşirken dünyaya gelmiştir?" sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, 1942 yılının 29 Ekim'inde doğan biri, hangi tarihi olay gerçekleşirken dünyaya gelmiştir? İşte cevabı...

Güven Bana yarışmasında "1942 yılının 29 Ekim'inde doğan biri, hangi tarihi olay gerçekleşirken dünyaya gelmiştir?" sorusu yarışmacıları düşündürdü. Peki, Güven Bana'daki "1942 yılının 29 Ekim'inde doğan biri, hangi tarihi olay gerçekleşirken dünyaya gelmiştir?" sorunun yanıtı nedir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı... Soru: 1942 yılının 29 Ekim'inde doğan biri, hangi tarihi olay gerçekleşirken dünyaya gelmiştir? A: II. Dünya Savaşı B: Fransız İhtilali C: Türkiye'de cumhuriyetin ilanı D: Yüz yıl savaşları DOĞRU CEVAP: A: II. Dünya Savaşı TÜM MANŞETLER