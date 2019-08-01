Güven Bana yarışmasında "1942 yılının 29 Ekim'inde doğan biri, hangi tarihi olay gerçekleşirken dünyaya gelmiştir?" sorusu yarışmacıları düşündürdü. Peki, Güven Bana'daki "1942 yılının 29 Ekim'inde doğan biri, hangi tarihi olay gerçekleşirken dünyaya gelmiştir?" sorunun yanıtı nedir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
Soru: 1942 yılının 29 Ekim'inde doğan biri, hangi tarihi olay gerçekleşirken dünyaya gelmiştir?
A: II. Dünya Savaşı
B: Fransız İhtilali
C: Türkiye'de cumhuriyetin ilanı
D: Yüz yıl savaşları
DOĞRU CEVAP: A: II. Dünya Savaşı
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