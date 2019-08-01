Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 01.08.2019 23:52
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 23:52

. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Nejat'tan Suna'ya beklenmedik teklif!

Perşembe akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan dizisinin yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Suna, çalışma odasında dilek fenerini bulduğunda, Nejat'ın tuhaf hareketleri onun için bir anlam kazanıyor. Son bölümün ardından izleyiciler yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

Benim Tatlı Yalanım 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarının kısa sürede sevilen dizisi Benim Tatlı Yalanım perşembe günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde yaşanan izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Nejat'ın dilek fenerindeki notu okuduktan sonra aklı iyice karışıyor. İzleyiciler heyecan dolu son bölümün ardından merakla Benim Tatlı Yalanım 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Düşen dilek fenerindeki notu okuduktan sonra Nejat'ın aklı karışmıştır. Suna'ya nasıl davranması gerektiğini kestiremez.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriBenim Tatlı Yalanım 9. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Nejat'tan Suna'ya beklenmedik teklif!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri