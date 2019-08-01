Star TV ekranlarının kısa sürede sevilen dizisi Benim Tatlı Yalanım perşembe günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde yaşanan izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Nejat'ın dilek fenerindeki notu okuduktan sonra aklı iyice karışıyor. İzleyiciler heyecan dolu son bölümün ardından merakla Benim Tatlı Yalanım 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Düşen dilek fenerindeki notu okuduktan sonra Nejat'ın aklı karışmıştır. Suna'ya nasıl davranması gerektiğini kestiremez.
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