Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Afili Aşk dizisinin yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde görüntüleri servis edilen Ayşe çok zor bir durumla karşı karşıya kalıyor. İzleyiciler heyecan dolu son bölümün ardından merakla Afili Aşk 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaybettiği yüzüğü bulan Ayşe'nin kafasında Kerem ile ilgili artık büyük bir soru işareti vardır.