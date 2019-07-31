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  • Son Güncelleme: 01.08.2019 00:48

9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Durumlar iyice karışmaya başlıyor

Kanal D ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi yeni bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekti. Yeni bölümde Ayşe bir yandan Kerem'in tutarsız davranışlarını anlamaya çalışırken, bir yandan da Yelda'nın sınavlarıyla uğraşıyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Afili Aşk 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Afili Aşk 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Afili Aşk dizisinin yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde görüntüleri servis edilen Ayşe çok zor bir durumla karşı karşıya kalıyor. İzleyiciler heyecan dolu son bölümün ardından merakla Afili Aşk 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaybettiği yüzüğü bulan Ayşe'nin kafasında Kerem ile ilgili artık büyük bir soru işareti vardır.

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