La Casa de Papel'de 4. sezon gelişmesi! La Casa de Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak?

La Casa de Papel 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan La Casa de Papel'in 4. sezonunu bekleyen izleyiciler araştırmalarını sürdürüyor. Tarihin en büyük soygununu gerçekleştirmeyi planlayan bir suç çetesinin yaşadıklarını ele alan La Casa de Papel'in yönetmeninden yeni sezon ile ilgili müjdeli haber geldi. Peki, La Casa de Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa de Papel 3. sezonda neler oldu? İşte ayrıntılar...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa de Papel ile ilgili dizinin yönetmeni Jesus Colmenar'dan açıklama geldi. Colmenar yaptığı açıklamada, 4. sezonun olacağını söyledi. Dizinin 4. sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmazken, yeni sezon çalışmalarının sürdüğü biliniyor.

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

1. Bölüm

Rio yakalanınca çılgına dönen Tokyo, Profesör'den yardım ister. Cüretkâr bir plan kuran ikili, Rio'yu kurtarmak için ekibi yeniden toplar.