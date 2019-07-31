Salı akşamları saat 20.00'de izleyenler tarafından ilgiyle takip edilen Erkenci Kuş dün akşam yayınlanan bölümüyle dikkat çekti. Dizinin final bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Son bölümü heyecanla beklenen Erkenci Kuş dizisinin final bölümü fragmanı yayınlandı.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can, Sanem'e büyük bir sürpriz hazırlayacak. Gidişinin ardından Sanem'in çektiği acıları Emre'den öğrenen Can, ona büyük bir sürpriz hazırlar.