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  • Son Güncelleme: 31.07.2019 23:20

final bölümü fragmanı yayınlandı! Can, Sanem'i istemeye gidiyor

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. İzleyiciler tarafından merakla beklenen bölümü fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanan final bölümü fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı. Peki, Erkenci Kuş final bölümünde neler yaşanacak? İşte merak edilenler...

Erkenci Kuş final bölümü fragmanı yayınlandı

Salı akşamları saat 20.00'de izleyenler tarafından ilgiyle takip edilen Erkenci Kuş dün akşam yayınlanan bölümüyle dikkat çekti. Dizinin final bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Son bölümü heyecanla beklenen Erkenci Kuş dizisinin final bölümü fragmanı yayınlandı.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can, Sanem'e büyük bir sürpriz hazırlayacak. Gidişinin ardından Sanem'in çektiği acıları Emre'den öğrenen Can, ona büyük bir sürpriz hazırlar.

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