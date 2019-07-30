La Casa de Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix platformunda yayınlanan La Casa de Papel'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3'üncü sezonuyla izleyici karşısına çıkan dizinin yeni sezonu ile ilgili yönetmen Jesus Colmenar'dan açıklama geldi. Peki, La Casa de Papel 3. sezonda neler yaşandı? La Casa de Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa de Papel 4. sezon yayın tarihi belli oldu mu? İşte La Casa de Papel'in yeni sezonu ile ilgili merak edilenler...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa de Papel ile ilgili dizinin yönetmeni Jesus Colmenar'dan açıklama geldi. Colmenar yaptığı açıklamada, 4. sezonun olacağını söyledi. Dizinin 4. sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmazken, yeni sezon çalışmalarının sürdüğü biliniyor.

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

1. Bölüm

Rio yakalanınca çılgına dönen Tokyo, Profesör'den yardım ister. Cüretkâr bir plan kuran ikili, Rio'yu kurtarmak için ekibi yeniden toplar.