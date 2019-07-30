Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 30.07.2019 12:08
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 12:08

'in yönetmeninden açıklama! ?

3. sezonu ile izleyicisinin karşısına çıktı. 8 bölümlük senaryoyla izleyicisiyle buluşan La Casa de Papel'in 4. sezonu ile ilgili dizinin yönetmeninden açıklama geldi. Peki, ? La Casa de Papel 4. sezon yayın tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

La Casa de Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak?

La Casa de Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix platformunda yayınlanan La Casa de Papel'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3'üncü sezonuyla izleyici karşısına çıkan dizinin yeni sezonu ile ilgili yönetmen Jesus Colmenar'dan açıklama geldi. Peki, La Casa de Papel 3. sezonda neler yaşandı? La Casa de Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa de Papel 4. sezon yayın tarihi belli oldu mu? İşte La Casa de Papel'in yeni sezonu ile ilgili merak edilenler...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa de Papel ile ilgili dizinin yönetmeni Jesus Colmenar'dan açıklama geldi. Colmenar yaptığı açıklamada, 4. sezonun olacağını söyledi. Dizinin 4. sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmazken, yeni sezon çalışmalarının sürdüğü biliniyor.

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

1. Bölüm

Rio yakalanınca çılgına dönen Tokyo, Profesör'den yardım ister. Cüretkâr bir plan kuran ikili, Rio'yu kurtarmak için ekibi yeniden toplar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriLa Casa de Papel'in yönetmeninden açıklama! La Casa de Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri