Erkenci Kuş final mi yapıyor? Star TV'de ekranlara gelen Erkenci Kuş'un yapımcısından final ile ilgili açıklama geldi. İlk bölümü 26 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan Erkenci Kuş'un final yapacağı öğrenildi. Dizinin yapımcısı tarafından final tarihi duyuruldu. Peki, Erkenci Kuş ne zaman final yapacak? Erkenci Kuş final bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

ERKENCİ KUŞ NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Star TV'de yayınlanan Erkenci Kuş'un 49. bölüm fragmanında 'Son 3 Bölüm' olarak duyuruldu. Buna göre, dizi 6 Ağustos'ta yayınlanacak 51. bölümüyle sevenlerine veda edecek.

ERKENCİ KUŞ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Erkenci Kuş'un yapımcılarından Faruk Turgut, dizinin sevenlerine haberi şu tweet ile duyurdu:

"Erkenci Kuş'un 51.bölümde final yapacağı haberi doğrudur. Kanalla yapılan anlaşma 52 bölüm olup, 52 bölüm Kurban Bayramı'na denk geldiği için kanalımız Star TV ile konuşup 51. bölüm final olmasına karar verilmiştir.''