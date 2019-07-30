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  • Son Güncelleme: 31.07.2019 00:26

9. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Ali gerçekleri anlıyor!

Her hafta salı günü ATV ekranlarında yayınlanan dizisi yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Vedat, Ali ve Kurtbey'i yan yana görünce Pilot'un kaçırılmasından Ali'yi sorumlu tutuyor. Heyecan dolu bölümün ardında izleyiciler . bölüm fragmanını beklemeye başladı.

Kimse Bilmez 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Heyecan dolu bölümleriyle ATV'de ekranlara gelen Kimse Bilmez dizisinin yeni bölümde ortalık karıştı. Yeni bölümde Ali, cesedin kardeşine ait olmadığını anlıyor ve bu işi kimin yaptığını araştırmaya başlıyor. Peki, Kimse Bilmez 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali, cesedin kardeşine ait olmadığını anlar. Bu işi kimin yaptığını araştırmaya başlar.

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