Heyecan dolu bölümleriyle ATV'de ekranlara gelen Kimse Bilmez dizisinin yeni bölümde ortalık karıştı. Yeni bölümde Ali, cesedin kardeşine ait olmadığını anlıyor ve bu işi kimin yaptığını araştırmaya başlıyor. Peki, Kimse Bilmez 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali, cesedin kardeşine ait olmadığını anlar. Bu işi kimin yaptığını araştırmaya başlar.