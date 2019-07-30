Behzat Ç. dizisi ekranlara yeni sezon ilk bölümüyle yeniden merhaba dedi. Dizinin izleyicileri ilk bölümün ardından Blu TV'de ikinci bölümün ne zaman yayınlanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Behzat Ç. 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte diziye dair merak edilen detaylar...
BEHZAT Ç. 2. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Blu TV'de yayınlanan Behzat Ç. dizisinin ikinci bölümü 1 Ağustos Perşembe günü izleyici karşısına çıkacak.
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