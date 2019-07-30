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  • Son Güncelleme: 30.07.2019 23:04

2. bölüm ne zaman yayınlanacak? , nereden izlenir?

Blu TV ekranlarında tekrar izleyici karşısına çıkan 'nin yeni sezon ilk bölümü 25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı. İlk bölümün yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler Behzat Ç. 2. bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda Behzat Ç. yeni bölüm hangi gün sorusu da merak ediliyor. Peki, ?

Behzat Ç. 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Behzat Ç. dizisi ekranlara yeni sezon ilk bölümüyle yeniden merhaba dedi. Dizinin izleyicileri ilk bölümün ardından Blu TV'de ikinci bölümün ne zaman yayınlanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Behzat Ç. 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte diziye dair merak edilen detaylar...

BEHZAT Ç. 2. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Blu TV'de yayınlanan Behzat Ç. dizisinin ikinci bölümü 1 Ağustos Perşembe günü izleyici karşısına çıkacak.

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