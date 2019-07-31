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  • 31.07.2019 11:16
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 11:16

? La Casa de Papel'in yönetmeninden sürpriz açıklama!

La Casa de Papel'in 3. sezonu izleyicinin karşısına çıktı. 8 bölümlük 3. sezonun ardından yeni sezon için araştırmalar başladı. La Casa de Papel'in yönetmeninden yeni sezon ile ilgili açıklama geldi. Peki, ? La Casa de Papel 3. sezonda neler yaşandı? İşte detaylar...

La Casa de Papel 4. sezon ne zaman çıkacak?

La Casa de Papel 4. sezon ne zaman çıkacak? Netflix platformunda yayınlanan La Casa de Papel 8 bölümlük 3. sezonuyla izleyicisiyle buluştu. Yeni sezonu bitiren La Casa de Papel izleyicileri 4. sezon ile ilgili araştırmalara başladı. La Casa de Papel'in yönetmeni ise yeni sezon hakkında açıklama yaptı. Peki, La Casa de Papel 4. sezon ne zaman çıkacak? La Casa de Papel 3. sezonda neler yaşandı? İşte ayrıntılar...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

La Casa de Papel ile ilgili dizinin yönetmeni Jesus Colmenar'dan açıklama geldi. Colmenar yaptığı açıklamada, 4. sezonun olacağını söyledi. Dizinin 4. sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmazken, yeni sezon çalışmalarının sürdüğü biliniyor.

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

1. Bölüm

Rio yakalanınca çılgına dönen Tokyo, Profesör'den yardım ister. Cüretkâr bir plan kuran ikili, Rio'yu kurtarmak için ekibi yeniden toplar.

2. Bölüm

Profesör, kardeşinin planını uygulayıp İspanya Merkez Bankasını hedef almak için Martín'i ekibe katar. İlk yapılacak iş, mutlak kaos yaratmaktır.

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