Her hafta salı günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyiciler tarafından takip edilen Erkenci Kuş'ta heyecan yine doruktaydı. Yeni bölümde Sanem ve Can arasında yaşanan olaylar dikkat çekti. Bölümün sona ermesinin ardından Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından bekleniyor. Peki, Erkenci Kuş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can, Sanem'e büyük bir sürpriz hazırlayacak. Gidişinin ardından Sanem'in çektiği acıları Emre'den öğrenen Can, ona büyük bir sürpriz hazırlar.