La Case de Papel'de 4. sezon müjdesi! La Case de Papel 4. yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

La Case de Papel'de 4. sezon heyecanı yaşanıyor. 3'üncü sezonuyla seyircisinin karşısına çıkan La Casa de Papel'in 4. sezonu için araştırmalar başladı. Tarihin en büyük soygununu gerçekleştirmeyi planlayan bir suç çetesinin yaşadıklarını ele alan La Casa de Papel'in 8. bölümlük 3. sezonunun ardından yeni sezon ile ilgili açıklama geldi. Peki, La Case de Papel 4. sezon olacak mı? La Case de Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa de Papel ile ilgili dizinin yönetmeni Jesus Colmenar'dan açıklama geldi. Colmenar yaptığı açıklamada, 4. sezonun olacağını söyledi. Dizinin 4. sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmazken, yeni sezon çalışmalarının sürdüğü biliniyor.

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

1. Bölüm

Rio yakalanınca çılgına dönen Tokyo, Profesör'den yardım ister. Cüretkâr bir plan kuran ikili, Rio'yu kurtarmak için ekibi yeniden toplar.