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  • Son Güncelleme: 26.07.2019 01:39

? Tolgahan Sayışman ve ?

Bir süredir ekranlara ara veren Tolgahan Sayışman yepyeni bir diziyle izleyici karşısına çıkıyor. Sayışman TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Şampiyon dizisiyle geri dönüyor. İzleyiciler bu nedenle sorusuna yanıt arıyor. Peki, dizinin oyuncuları Tolgahan Sayışman ve ? İşte cevabı...

Şampiyon dizisi ne zaman başlayacak?

Tolgahan Sayışman bir süredir ara verdiği ekranlara Şampiyon dizisiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Tolgahan Sayışman, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Şampiyon dizisinde Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı karakterine hayat verecek. Dizide Tolgahan Sayışman'ın partneri de belli oldu. Sayışman'a Yıldız Çağrı Atiksoy eşlik edecek. Peki, Tolgahan Sayışman ve Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? İşte dizi hakkında merak edilenler...

ŞAMPİYON DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Şampiyon dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.

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