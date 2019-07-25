Tolgahan Sayışman bir süredir ara verdiği ekranlara Şampiyon dizisiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Tolgahan Sayışman, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Şampiyon dizisinde Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı karakterine hayat verecek. Dizide Tolgahan Sayışman'ın partneri de belli oldu. Sayışman'a Yıldız Çağrı Atiksoy eşlik edecek. Peki, Tolgahan Sayışman ve Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? İşte dizi hakkında merak edilenler...

ŞAMPİYON DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Şampiyon dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.