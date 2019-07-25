Game of Thrones, final bölümüyle büyük tartışmalara neden olmuştu. Dizinin izleyicilerinden final bölümüyle ilgili tepkiler gelmişti. Hatta sezonun tekrar çekilmesi için imza toplatılmış, yaklaşık 1.7 milyon kişi kampanyaya katılmıştı. Yaşanan bu tartışmaların ardından Game of Thrones final bölümü tekrar mı çekilecek sorusu akıllara geldi.

GAME OF THRONES FİNAL BÖLÜMÜ TEKRAR MI ÇEKİLECEK?

HBO'nun program başkanı Casey Bloys tarafından Game of Thrones'un final sezonuyla ilgili açıklama geldi. Bloys, "Popüler bir dizi yapmanın dezavantajları vardır. Diziyi bitirirken finale dair herkesin farklı bir fikri olur. Toplanan imzalar dizi için duyulan büyük heyecan ve tutkuyu gösteriyor ancak böyle bir şey düşünmüyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.