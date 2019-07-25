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  • 26.07.2019 00:29
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 00:29

8. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Suna, Nejat’a aşık mı oluyor?

Star TV ekranlarında perşembe günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Suna, bu evcilik oyununun kafasını karıştırdığını düşünüyor. İzleyiciler heyecan dolu son bölümün ardından merakla 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Benim Tatlı Yalanım 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Perşembe akşamlarının Benim Tatlı Yalanım dizisi yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Kerem ve Ayşe her şeyin ortaya çıkması tehlikesi ile yüz yüze kalıyor. Yayınlanan son bölümle birlikte izleyiciler Benim Tatlı Yalanım 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suna, Nejat'a, "Aç kapıyı, gir içeri" şarkısını söyledikten sonra Nejat'ın yanından kaçar. Yoksa Nejat'a aşık mı olmuştur? Bu Suna için tam bir felakettir!

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