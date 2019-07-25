Perşembe akşamlarının Benim Tatlı Yalanım dizisi yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Kerem ve Ayşe her şeyin ortaya çıkması tehlikesi ile yüz yüze kalıyor. Yayınlanan son bölümle birlikte izleyiciler Benim Tatlı Yalanım 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suna, Nejat'a, "Aç kapıyı, gir içeri" şarkısını söyledikten sonra Nejat'ın yanından kaçar. Yoksa Nejat'a aşık mı olmuştur? Bu Suna için tam bir felakettir!