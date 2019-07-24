Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı Behzat Ç. dizisi ekranlara yeniden merhaba dedi. Dizinin fragmanlarını izleyen izleyiciler Behzat Ç. yeni sezonunu heyecanla bekliyordu. Şimdi izleyiciler Behzat Ç yeni sezon bölümleri nereden izlenir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Behzat Ç. yeni sezon 1. bölüm ne zaman? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
BEHZAT Ç. YENİ SEZON 1. BÖLÜM NE ZAMAN?
Behzat Ç.'nin yeni sezonu 25 Temmuz 2019 Perşembe günü başlayacak.
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