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  • 25.07.2019 02:04
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 02:04

yeni sezon bölümleri nereden izlenir? Behzat Ç. yeni sezon 1. bölüm ne zaman?

Bir dönem ekranların sevilen dizilerinden olan dizisi geri döndü. Blu TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Behzat Ç.'nin yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İzleyiciler şimdi merakla "?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Behzat Ç. yeni sezon 1. bölüm ne zaman? İşte Behzat Ç. dizisine dair merak edilenler...

Behzat Ç. yeni sezon 1. bölüm ne zaman?

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı Behzat Ç. dizisi ekranlara yeniden merhaba dedi. Dizinin fragmanlarını izleyen izleyiciler Behzat Ç. yeni sezonunu heyecanla bekliyordu. Şimdi izleyiciler Behzat Ç yeni sezon bölümleri nereden izlenir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Behzat Ç. yeni sezon 1. bölüm ne zaman? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

BEHZAT Ç. YENİ SEZON 1. BÖLÜM NE ZAMAN?

Behzat Ç.'nin yeni sezonu 25 Temmuz 2019 Perşembe günü başlayacak.

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