Güven Bana yarışmasında "Gece Devriyesi adıyla anılan tablo kimin eseridir?" sorusu yarışmacıları düşündürdü. Peki, Güven Bana'daki "Gece Devriyesi adıyla anılan tablo kimin eseridir?" sorunun yanıtı nedir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Soru: Sergilenirken saldırıya uğrayan sanat eserlerinden bıçakla kesilen ve üzerine asit atılan Gece Devriyesi adıyla anılan tablo kimin eseridir?

DOĞRU CEVAP: REMBRANDT

GECE DEVRİYESİ İSİMLİ TABLO HAKKINDA

Gece Devriyesi ya da Yüzbaşı Franz Banning Cocq ve Milis Birliği (Orijinal ismi: De Nachtwacht), Hollandalı ressam Rembrandt van Rijn'in 1642 yılında tamamladığı tablosudur. Ressamın en çok bilinen eserlerinden biri olan bu tablo, Amsterdam'daki Rijksmuseum'da sergilenmektedir.

Eser, İkinci Dünya Savaşı boyunca, bir silindire sarılı olarak Amsterdam'ın kuzeyinde yer alan Medemblik'te bir kalede saklandı.